«الداخلية» تصادر 50 مليون جنيه حصيلة قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص"لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية؛ لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء عقارات وسيارات).

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص"لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية؛ لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء عقارات وسيارات).وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 21 مليون جنيهقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (صيدليان- مقيمان بمحافظة القاهرة) لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لصالح 'إحدى الشركات المملوكة للدولة'. اقرأ أكثر ⮕

الداخلية: ضبط قضية غسيل أموال بـ 20 مليون جنيهأعنلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال..... اقرأ أكثر ⮕

إحباط جريمة غسل أموال بـ 20 مليون جنيه حصيلة تجارة العُملةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

مكالمة تفيد بوقف الحساب .. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة عملاء البنوكواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك. اقرأ أكثر ⮕

163 شركة جديدة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأسست خلال يوليو 2023بلغت أعداد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تم تأسيسها 163 شركة خلال شهر يوليو لعام 2023 برأس مال 98.9 مليون جنيه، موزعة بين شركتين اتصال برأس مال 0.03 مليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

ضبط شخص حاول غسل 20 مليون جنيه حصيلة إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبيتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية اقرأ أكثر ⮕