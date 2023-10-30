«التضامن»: استمرار حملة «هنوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

12:50 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023تواصل وزارة التضامن الاجتماعي حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، للتيسير على ذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال انتشار الحملات في المحافظات المختلفة، إيمانًا من الدولة بأهمية وصول الخدمات لمستحقيها، خاصة للفئات غير القادرة على التنقل أو غير القادرة على دفع تكلفة المواصلات للوصول إلى أماكن الخدمة.

وتتوسع وزارة التضامن في التعاون مع منظمات المجتمع المدني النشطة، والتي يتوفر لديها أعداد غفيرة من المتطوعين مثل مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري، كما يقدم المحافظون كل الدعم والمساندة في تيسير مهام حملات «هنوصلك» لتوفير أفضل خدمات ممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يقوم متطوعو الهلال الأحمر المصري بحملات ميدانية في محافظات الجمهورية لتنفيذ وتسجيل الاستمارات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. headtopics.com

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التضامن تواصل حملة 'هنوصلك' لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقةتواصل وزارة التضامن الاجتماعي حملة 'هنوصلك' لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال انتشار الحملات في المحافظات المختلفة، إيمانًا من الدولة بأهمية... اقرأ أكثر ⮕

التضامن تواصل حملة «هنوصلك» لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقةحملة هنوصلك&160;لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية اقرأ أكثر ⮕

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