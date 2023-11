«التموين» تعفي «ذهب» المشاركين في معرض «نيبو» من الجمارك

ونوه رئيس مصلحة الدمغة والموازين، بأنّ الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، ستخطر مصلحة الدمغة بأسماء وبيانات العارضين الدوليين المخطط مشاركتهم بالمعرض وبصحبتهم مشغولات ذهبية، تتضمن البيانات «اسم الراكب، صورة جواز السفر، رقم الرحلة، توقيت الوصول، وبيان تفصيلي بأصناف ومواصفات وأوزان المشغولات القادمة بصحبة العارض».

وأوضح سليمان، أنّ مصلحة دمغ المصوغات الموازين سترسل قوائم بيانات العارضين والمشغولات لمصلحة الجمارك، كي تبدأ ممارسة مهامها وإعداد الإجراءات اللازمة بوصول الركاب العارضين إلى مطار القاهرة الدولي، منها أنّ الركاب العارضين يجب عليهم التوجه إلى الصالة الحمراء بالمطار والمخصصة للركاب الذين يحملون ما يزيد عن الاستخدام الشخصي من منتجات تستحق عنها رسوم جمركية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: هيئة الكتاب تشارك بأكثر من 700 عنوان في معرض الشارقة الـ 42هيئة الكتاب تشارك بأكثر من 700 عنوان في معرض الشارقة الـ 42 | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: بشرى لمن لم يتمكن من استيراد سيارة معفاة من الجمارك مطلع 2023بشرى لمن لم يتمكن من استيراد سيارة معفاة من الجمارك مطلع 2023 | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: وزير الرى يكرم الأفارقة المشاركين فى دورة 'التصميم الهيدروليكى'قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بتكريم عدد (٢٤) من المتدربين الأفارقة المشاركين فى الدورة التدريبية الاولى في مجال التصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الامطار فى المناطق

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الخارجية السورية: قصف مخيم 'جباليا' جريمة جديدة ضد الإنسانيةأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية من خلال قصفه الإجرامى لمخيم جباليا فى قطاع غزة والذى ذهب ضحيته أكثر من 400 شهيد .

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: سقوط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعى في حملة تموينية بالغربيةتمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: ضبط 2500 كيلو سماد يوريا قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقيةتمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط 2500 كيلو من الأسمدة المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕