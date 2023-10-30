«التخطيط» تناقش خطوات تنفيذ مبادرة «حياة كريمة من أجل أفريقيا»

12:15 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023عقدت وحدة التنمية المستدامة، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاجتماع الأول للجنة تسيير مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر التغير المناخي COP27 «حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية»، في مقر المكتب الاقليمي لشمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG-NARO) بالقاهرة.
وتهدف مبادرة حياة كريمة لأفريقيا لتحسين جودة الحياة لحوالي 30% من القرى الأفريقية الأكثر احتياجا بحلول عام 2030.وناقشت اللجنة سبل العمل نحو تفعيل المبادرة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الشركاء من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وأبرزها مواصلة تطوير ورقة التنفيذ الاسترشادية باعتبارها وثيقة حية يجب أن تراعي متطلبات التنمية في شتي الدول الأفريقية مع مراعاة تباين الظروف والاحتياجات والأولويات فيما بين الدول الأفريقية.
كما تناقش بحث سبل تفعيل سكرتارية المبادرة التي من المقرر أن يستضيفها المكتب الاقليمي لشمال أفريقيا لمنظمة (UCLG)، بما يُمهد الطريق نحو استكمال تفعيل آليات عمل المبادرة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. headtopics.com
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لجنة تسيير 'حياة كريمة من أجل أفريقيا ' تعقد اجتماعها الأولعقدت وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الأول للجنة تسيير مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر التغير المناخي (COP27) 'حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية' بمقر المكتب الاقليمي لشمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG-NARO) بالقاهرة. اقرأ أكثر ⮕