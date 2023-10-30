«البترول» تطلق تحديا عالميا لتكنولوجيا خفض الانبعاثات في إيجيبس 2023

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تأكيدًا على التزام مصر الراسخ بالمساهمات الوطنية المحددة وهدفها الطموح لخفض الانبعاثات الضارة بنسبة 65% بحلول عام 2030، فإن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس في نسخته السابعة، سينعقد في القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير، وسيشهد إطلاق أول ملتقى «تحدى تكنولوجيا المناخ» فى المنطقة.

وأضاف أن ملتقى «تحدى تكنولوجيا المناخ 2024»، يعد انعكاسا لرؤية مصر في هذا المجال، إذ يشهد العالم حاليًا ابتكارات لا مثيل لها تمهد الطريق من أجل مستقبل منخفض الكربون، وتعد الشركات الناشئة هي الرائدة في هذا الاتجاه، وستعمل على استعراض مجهوداتها من خلال ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، وسيتم تسليط الضوء على دور مبتكري الطاقة غير المستغلة وعلى مساهماتهم في الرحلة المشتركة نحو مستقبل مستدام وخالى من الكربون.

ويرحب مؤتمر مصر للطاقة EGYPES 2024 بمشاركة الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، والتي ستسهم في تحول الطاقة ومواجهة مشكلات تغير المناخ، ودعم التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، وستضم على سبيل المثال وليس الحصر، جمع واحتجاز وتخزين الكربون، الهيدروجين، الاقتصاد الدائرى، تخزين الطاقة وكفاءة الطاقة، وسيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023. «البترول»: نجحنا في خفض 1. headtopics.com

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