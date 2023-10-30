«الإحصاء»: 21.3 % انخفاض في إصابات العمل عام 2022 عن العام السابق

وأوضح التقرير، أن إجمالى عدد حالات إصابات العمل يلغ 9857 حالة عام 2022 وقد بلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.3%.بلغ 1642 حالة بنسبة 16.7 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5075 حالة بنسبة 51,5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي عدد الحالات.سجلت 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بنسـبة 11.8 ٪ من إجمالي عدد الحالات .

وأشار التقرير، أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الإسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.

كما سجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الأخصائيين أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين الـمزارعـون وعمال الزراعـة والعاملون بالصيــد 40 حالة بنسبـة 4 ,0 ٪ من إجمالـي عدد الحالات. headtopics.com

انتقل التقرير، لذكر الإصابات في نشاط الصناعـات الـتحويلية حيث كشف أن اكبر عدد من من حـالات إصابات العمل فقد بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعي بعدد 892 حالة بنسبة 9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل .كما بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الأشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪، يليها( الإصابات الخطأ او التصادم بأشياء) 2506 حالة بنسبة 25,4 ٪، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في (حوادث الانفجار) 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.

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