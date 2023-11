«الأرصاد» تحذر المسافرين إلى محافظات الوجه القبلي.. شبورة كثيفة

على الطرق المؤدية إلى مدن القناة سواء طرق زراعية أو صحراوية في «بورسعيد- الإسماعلية - السويس» سواء المؤدية إلى القاهرة أو العكس، أو الطرق الرابطة بين المحافظات الثلاثة، مشيرة إلى أنّ مستوي الرؤية على تلك الطرق، تبلغ نحو 2000 متر، لذا يجب القيادة بحذر.على الطرق الزراعية المؤدية إلى محافظات الوجه القبلي بداية من محافظات شمال الصعيد، أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر وقنا، إذ تبلغ مستوي الرؤية نحو 3000 متر.- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: 'الأرصاد' تكشف حالة الطقس غدا الخميس: شبورة كثيفة في هذا الموعد'الأرصاد' تكشف حالة الطقس غدا الخميس: شبورة كثيفة في هذا الموعد

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: 'الأرصاد' تكشف حالة الطقس غدا الخميس: شبورة كثيفة في هذا الموعد'الأرصاد' تكشف حالة الطقس غدا الخميس: شبورة كثيفة في هذا الموعد

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: 'الأرصاد' تكشف حالة الطقس غدا الخميس: شبورة كثيفة في هذا الموعد'الأرصاد' تكشف حالة الطقس غدا الخميس: شبورة كثيفة في هذا الموعد

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الظاهرة الأكثر خطورة هذه الفترة.. لماذا تظهر الشبورة بكثافة وإلى متى ستستمر؟.. وكيف تتحول إلى ضباب؟ الأرصاد ترد بروشته نصائح للمواطنين على الطرق لتجنب الحوادث.. وتجنب القيادة حال انعدام الرؤية أبرز التوجيهاتتشهد البلاد هذه الأيام شبورة كثيفة وصلت إلى حد الضباب على بعض الطرق ، حيث تعتبر الشبورة من أخطر الظواهر الجوية لما لها من تأثير على الرؤية على الطرق.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميسكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕