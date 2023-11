«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تشهدها البلاد اليوم.. «خلوا بالكم»

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات من الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر، ناصحة إياهم بتوخي الحذر خلال القيادة في الصباح الباكر.، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، خلال ساعات ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، خلال النهار.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.انخفاض كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم«خبز مغموس بالدم».. قصف مخبز في غزة يحول الباحثين عن «لقمة» إلى شهداء

