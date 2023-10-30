«الأرصاد»: سقوط أمطار على القاهرة و13 محافظة.. وهبوب رياح مثيرة للرمال

حذرت الارصاد الجوية، أنّ من المتوقع أن تمتد موجة الطقس المتقلب في إلى القاهرة وجنوب الوجه القبلي، غدا، مع استمرارها على مناطق متقطعة من السواحل الشمالية الغربية للبلاد اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، تزامنا مع وصول منخفض جوي في طبقات الجو العليا تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة.

الخفيفة إلى المتوسطة، والرعدية أحيانا اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة، وجنوب سيناء وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مدن القناة، وشمال الوجه البحري، وشمال الدلتا، وحلايب وشلاتين، وتمتد مع صباح غد الثلاثاء على مناطق من القاهرة الكبرى، بنسب تصل إلى 40%.

ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. أبرزها الضباب والأمطار الرعديةيشهد اليوم وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على اقرأ أكثر ⮕

«الأرصاد» تعلن سقوط أمطار رعدية على مناطق عدة بالمحافظات اليومأعلنت هيئة الأرصاد الجوية،أن اليوم الأحد يشهد سقوط أمطار رعدية على عدة مناطق فى أنحاء البلاد اليوم منها جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر اقرأ أكثر ⮕

البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ لليوم الثالث على التوالي لمواجهة الأمطاررفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار، والتي تكون رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية. اقرأ أكثر ⮕

«الأرصاد»: الليلة أمطار غزيرة ورعدية على 12 محافظة لمدة 48 ساعةحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من امتداد حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على عدد من المحافظات على السواحل الشرقية والغربية بدءا من مساء اليوم وحتى الثلاثاء اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد: فرص سقوط أمطار رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناءكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.. اقرأ أكثر ⮕

سقوط أمطار غزيرة بمناطق متفرقة فى حلايب وشلاتين.. صورشهدت منطقة حلايب وشلاتين، اليوم، سقوط أمطار غزيرة بعدة أودية مختلفة، من بينها وادى حوضين، بمنطقة الشلاتين، والذى يشهد سقوط أمطار غزيرة كل عام اقرأ أكثر ⮕