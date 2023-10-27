«أردتم الحرب فانتظروا النكبة»| نص منشور الاحتلال الإسرائيلي لسكان الضفة الغربية

وأكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن هناك منشورات تلقى على سكان الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لإجبار المدنيين على التهجير القسري لدولة الأردن.

وقال خالد أبوبكر، إن الأزمة الحالية في غزة كشفت حقيقة أوروبا التي ظننا يوما من الأيام أنها تعلم العالم الإنسانية.لليوم الـ21 على التوالى، حيث يستهدف كل مناطق القطاع بغارات جوية وهجوم بحري وجوي مكثفة، دمر خلالها كل البنى التحتية كما أسفر عن آلاف القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والشباب الفلسطينيين المدنيين.

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