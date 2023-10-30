«saib» يوقع برتوكولي تعاون مع شركة المياه بالأقصر و«روتاري 6 أكتوبر رويال»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع بنك saib، أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بروتوكول لإنشاء محطة تنقية مياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعى RBF بقرية الصعايدة مركز الزينية بمحافظة الأقصر، لدعم التنمية المتكاملة، وتطوير وتحديث القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الأقصر، وتنفيذ محطة تنقية مياه بإستخدام تكنولوجيا الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار باعتبارها تقنية خضراء لا تستخدم أي مواد كيماوية في تنقية المياه.

وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية فى قرى محافظة الأقصر، ورفع الوعى البيئى والصحى للفئات المستهدفة خاصة الأطفال وأسرهم . قام بتوقيع البروتوكول في مقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كلاً من طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية لبنك saib والمهندس سالم أحمد السيد مصطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر وعلاء قورة رئيس مجلس إدارة جمعية نادي روتاري 6 أكتوبر رويال بحضور أحمد عصام رئيس قطاع المؤسسات المالية والتمويل المستدام لبنك saib وفريق التسويق والاتصال المؤسسي...

وأشار طارق عبده إلى:"أن هذا البرتوكول يعزز التعاون المثمر بين بنك saib وشركة المياه والصرف الصحي بالأقصر ونادي روتاري 6 أكتوبر، ويعكس التزامنا المشترك تجاه الحفاظ على الموارد المائية وتوفير مياه نقية وصحية للمجتمع، وسيكون هذا المشروع هو الأول من نوعه في المجال البيئي تماشياً مع خطة البنك التوسيعية في مجالات المسؤولية المجتمعية مما سيساهم في تعزيز مكانة البنك في محافظة الأقصر تزامناً مع إعادة افتتاح فرع الأقصر الجديد، ويعكس رؤية بنك saib في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية التي تعود... headtopics.com

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه فى إطار مهمة الشركة بتوفير مياه الشرب للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وانطلاقا من حرصها على المشاركة في مجالات تنمية المجتمع، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك من أجل توفير حياة كريمة ومستوي معيشة أفضل، وذلك ضمن مجالات تعاون تشمل دعم خدمة مياه الشرب عن طريق توصيل مياه الشرب للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لتبني قضايا مياه الشرب.

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