٦ استخدامات يقوم بها برنامج نوفى

في جمهورية مصر العربية 2050"، ومساهمات مصر المحددة وطنياً، التى أطلقتها الوزارة في يوليو 2022 لبرنامج"نوفي" وهو مشروع يقوم على"تحسين القدرة على التكيف مع المناخ من خلال تحديث الممارسات الزراعية على المستوى الحقلي" والمزمع تمويله من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( الإيفاد) ، حيث يشتمل على عدة استخدامات:-** تأهيل الترع مع مراعاة الضوابط التي وضعتها وزارة الرى في مجال تأهيل الترع.

** استخدام الطاقة الشمسية في في رفع المياه من الآبار وضخ المياه في المساقي المطورة وفى مجال تحلية المياه . ** مراعاة المحددات التي وضعنها الوزارة في مجال إستخدام الطاقة الشمسية في مضخات الري والآبار وتحديد الأماكن المقترحة لتنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية .

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: محمد رمضان يحذر الاحتلال الإسرائيلي من غضب الشعب العربي: عدد سكانكم كله أقل من أصغر محافظة عربيةتحدث الفنان محمد رمضان، عن عدد الشهداء الذي وقعوا اليوم نتيجة للمجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: المفوض العام للأونروا: سنبقى مع الفلسطينيين في غزةأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني دعم الهيئة الأممية للفلسطينيين بغزة، وذلك خلال أول زيارة من نوعها يقوم بها للقطاع منذ اندلاع الحرب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الليلة..'شارك تانك' يلتقى بمشروعات ومنتجات جديدة على cbcتنطلق الحلقة الثانية من الموسم الثانى من برنامج 'شارك تانك' Shark Tank اليوم الأربعا، حيث يلتقى الشارك بمشاريع ومنتجات جديدة فى أقوى برنامج لاكتشاف ودعم الأفكار والمشروعات الناشئة

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: خالد الجندي يكشف ما يفعله الشهيد لأهله يوم القيامة (فيديو)كشف الشيخ خالد الجندي، ما يفعله الشهيد لأهاليه يوم القيامة من النعم التي أنعم الله عليه بها وخصه بها يوم الحساب.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: سنبقى فى غزة.. عبد الرحمن رسم لوحات تعبر عن الشهداء الأطفال فى غزةمنذ بداية أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات والأماكن المدنية التي كان يعالج بها المصابين، والبعض يحتمي بها من القصف الغاشم

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: السبت.. أولى حلقات برنامج 'نور الشمس' مع علاء بسيوني على قناة الشمستنطلق أولى حلقات برنامج نور الشمس تقديم الإعلامي علاء بسيوني، على شاشة الشمس ، السبت المقبل.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕