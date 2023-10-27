يُرى فى مصر.. الكرة الأرضية تشهد اليوم خسوفا جزئيا للقمر

خسوفا جزئيا للقمر اليوم السبت يستمر لغد الأحد الموافق 29/28 أكتوبر 2023 م، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجرياويغطي ظل الأرض 12.2% تقريباً من سطح القمر، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها قارة أوروبا - قارة آسيا - قارة أستراليا - قارة أفريقيا - أمريكا الشمالية - شمال وشرق أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و 25 دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعة و17 دقيقة تقريباً، ويمكن رؤيته في مصرويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمسويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد...

الكرة الأرضية تشهد غدا خسوفا جزئيا للقمر غدا يُرى فى مصرتشهد الكرة الأرضية خسوفا جزئيا للقمر يوم غد السبت يستمر إلى بعد غد الأحد الموافق 29/28 أكتوبر 2023 م، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا. اقرأ أكثر ⮕

الكرة الأرضية تشهد غدا خسوفا جزئيا للقمر يُرى فى مصرتشهد الكرة الأرضية خسوفا جزئيا للقمر يوم غد السبت يستمر إلى بعد غد الأحد الموافق 29/28 أكتوبر 2023 م، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا. اقرأ أكثر ⮕

يرى فى مصر.. الكرة الأرضية تشهد خسوفا جزئيا للقمر السبت المقبلتشهد الكرة الأرضية خسوفا جزئيا للقمر يوم السبت والأحد الموافق 29/28 أكتوبر 2023م، ويتفق توقيته مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا. اقرأ أكثر ⮕

الكرة الأرضية تشهد غدًا خسوفًا جزئيًا للقمر يُرى فى مصرتشهد الكرة الأرضية خسوفا جزئيا للقمر يوم غد السبت يستمر إلى بعد غد الأحد الموافق 29 28 أكتوبر 2023 م، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445 هجريا. ويغطي ظل الأرض 12. اقرأ أكثر ⮕

'قمر الصيادين' يزين سماء مصر غدا ويظهر بدرا مكتملاتشهد الكرة الأرضية السبت المقبل 28 أكتوبر اكتمال القمر (بدر ربيع الثاني)، حيث يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة.. اقرأ أكثر ⮕

يُرى في مصر ومدته 4 ساعات.. تفاصيل الخسوف الجزئي للقمر غدا السبتي رى في مصر ومدته 4 ساعات تفاصيل الخسوف الجزئي للقمر غدا السبت | مصراوى اقرأ أكثر ⮕