يويفا يسحب نهائي دوري الأبطال 2027 من ملعب سان سيرو

عاشت جماهير ميلانو الإيطالية، حالة حزن وغضب، عقب إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، بسحب نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2027، من ملعب سان سيرو الشهير، وأن الأخير لن يكون جاهزاً لاستضافة نهائي التشامبيونزليج، فاتحا الباب أمام البحث عن ملعب جديد لاستضافة المباراة الكبرى.

وكان يويفا قد منح مدينة ميلانو مهلة إضافية للتأكيد على جاهزية الملعب، وذلك خلال أعمال التجديد المخطط لها بين احتفالات استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 واستضافة مباريات بطولة أوروبا يورو 2032.

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