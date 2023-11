يونيسف: منازل مخيم جباليا سويت بالأرض ومئات الأطفال بين ضحايا ومصابين

وقال تقرير الأمم المتحدة إن الهجومان على المخيم، يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد 25 يوما من القصف المستمر الذى أفادت التقارير بأن القصف المستمر قبل الهجوم علي المخيم أدى إلى مقتل أكثر من 3,500 طفل وإصابة أكثر من 6,800 طفل بجراحوأِشارت المنظمة إلي هذه التقارير تعنى قتل أو إصابة أكثر من 400 طفل يوميا، لمدة 25 يوما متتالية وذكرت اليونيسف أن مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين داخليا والمدنيين الذين يقيمون بها يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنسانى.

وقالت المنظمة الأممية المعنية بالطفولة إن الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بهذا الحجم على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان يمكن أن يكون لها آثار عشوائية وغير مقبولة على الإطلاق، مضيفة أن الأطفال قد تحملوا الكثير بالفعل، وشددت على ضرورة أن يتوقف قتل واحتجاز الأطفال.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: البرلمان العربى يستنكر مجزرة جباليا ويحمل المجتمع الدولي المسؤولية في ظل الصمت والعجزأدان البرلمان العربى المجزرة البشعة التى قامت بها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل بحق المدنيين في مخيم جباليا اليوم، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 400 شهيدًا، ومئات الجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: داخلية غزة: العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا من الأطفال والنساءداخلية غزة: العدد الأكبر من ضحايا القصف الإسرائيلي بمخيم جباليا من الأطفال والنساء

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: دمشق تندد بالقصف الإسرائيلي لمخيم جباليا الذي خلّف مئات القتلى والجرحىأدانت الخارجية السورية القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا بقطاع غزة الذي خلّف أكثر من 400 قتيل ومئات الجرحى، مطالبة 'شعوب العالم المناضلة بتصعيد نضالها من أجل وقف هذه الجرائم'.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: هجمات الاحتلال على جباليا «جرائم حرب»مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: هجمات الاحتلال على مخيم جباليا قد ترقى إلى «جرائم حرب»مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: هجمات الاحتلال على مخيم جباليا قد ترقى إلى «جرائم حرب»

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: شاهد.. لحظة نسف مخيم جباليا في قطاع غزةعرضت فضائية “يورو نيوز” لحظة استهداف الطائرات الإسرائيلية مخيم جباليا في قطاع غزة. ووفقا للفيديو، أظهرت مشاهد مصورة من داخل مخيم جباليا،

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: سفير فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل ألقت 6 أطنان من المتفجرات على مخيم جباليا (فيديو)قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن إسرائيل ألقت 6 أطنان من المتفجرات على منازل سكان مدنيين في مخيم جباليا،

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕