يوم 13 يدخل الأعلى مشاهدة بعد طرحه بأيام

إيرادات الأفلام أمس.. فوي فوي في الصدارة وحريم كريم يحقق 4300 جنيه تجتمع فيها دينا الشربيني وشيرين رضا .. لو بعد حين تتصدر المشاهدة يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم بما في ذلك دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروىجودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل والفيلم من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

ومن ناحية اخري بدأ الفنان أحمد داود تصوير مسلسل جديد بعنوان “زينهم”، والذي عكف على تحضيراته خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نجاح فيلم"يوم 13" الذي شهد أولى بطولاته في السينما.

