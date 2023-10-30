يوم القيامة.. كم عدد الأشخاص الذين تحتاجهم الأرض لبدء الحياة من جديد؟ (صور)

من حرب نووية شاملة إلى ضربة كويكب عملاق، ليس من الصعب تخيل الطرق التي يمكن أن تنتهي بها الحياة البشرية على الأرض فجأة. لكن بافتراض وجود بعض الناجين، كم عدد الأشخاص الذين نحتاجهم للحفاظ على استمرار جنسنا البشري؟ الجواب القصير هو أن ذلك يتوقف على الظروف المستجدة التي ستخلقها الكوارث المختلفة لتتحملها المجموعات البشرية الباقية. على سبيل المثال، قد تؤدي حرب نووية إلى شتاء نووي، وسييواجه الناجون درجات حرارة متجمدة في الصيف ومجاعة عالمية، ناهيك عن التعرض للإشعاع.

سيكون هناك أيضًا عدد كافٍ من الأفراد في سن التكاثر من الجنس الآخر، والمعروف بالحجم السكاني الفعال، حتى يتم التزاوج الناجح. يمكن للبشر أن يقوموا بتجهيز السكان للنجاة من يوم القيامة إذا رأوا أنه قادم. يبحث سيث باوم، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمعهد مخاطر الكوارث العالمية، وهو مركز أبحاث غير حزبي، في مخاطر حدوث كوارث عالمية. مثل الحرب النووية، على سبيل المثال، ويتضمن بحث باوم أيضًا إمكانية بناء ملاجئ لحماية البشر في حالة وقوع كارثة عالمية.

غطى 12% من ظل الأرض.. صور واضحة لخسوف القمرغطى 12% من ظل الأرض.. صور واضحة لخسوف القمر اقرأ أكثر ⮕

50+ لغز صعب مع الحل 2023 لا يمكن أن يحله إلا العباقرةيبحث عدد من الأشخاص عن الألغاز الصعبة والقوية، وذلك بهدف تنشيط الذاكرة، وتنمية الذكاء لديهم، وتُعد الحزورة من الكلمات العامية في اللغة المصرية، والتي تعني لغز اقرأ أكثر ⮕

مسجلا 2570 جنيها للجرام.. عودة أسعار الذهب للارتفاععادت أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد بدعم من تخطي سعر الأونصة العالمية للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، وذلك في أعقاب الهبوط الحاد الذي شهدت الأسواق يوم الخميس الماضي. اقرأ أكثر ⮕

محمد عز الدين: اعتذرت عن 'الكبير' وأستعد لـ'بنك الحظ 2'.. فيديوأكد السيناريست محمد عز الدين أنه لو فكر في كتابة عمل عن فلسطين، فسيكتب عن الأرض وأنها يجب أن تعود إلى الفلسطينيين في يوم من الأيام. اقرأ أكثر ⮕

محمد عز الدين: اعتذرت عن «الكبير» واستعد لـ «بنك الحظ 2» | فيديوأكد السيناريست محمد عز الدين أنه لو فكر في كتابة عمل عن فلسطين، فسيكتب عن الأرض وأنها يجب أن تعود إلى الفلسطينيين في يوم من الأيام. اقرأ أكثر ⮕

البلشي يدعو الصحفيين للوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطينعدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا ارتفع لـ 45 شهيدا اقرأ أكثر ⮕