يومان راحة لفريق الزمالك بعد الخسارة من إنبي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدمبقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة انبي التي خاضها الفريق اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في حين رفع الفريق البترولي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس.

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبيأدرك أحمد سيد زيزو هدف التعادل لفريق الزمالك أمام انبي من ركلة الجزاء فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

أوسوريو: أخطأت بسبب «المهاجم الوهمي».. وهُزمنا من إنبي بسبب كرة ثابتةكشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، سبب الهزيمة من إنبي في بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

باتشيكو يمنح لاعبي بيراميدز راحة 24 ساعة بعد الفوز على المصريقرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. أول قرار من باتشيكو بعد الفوز على المصري بدوري نايلقرر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

محمد فضل: تامر مصطفى لعب مباراة الزمالك بتكتيك معين لتحقيق الفوزقال محمد فضل نجم الأهلي السابق أن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، لعب مباراة الزمالك بتكتيك معين و نجح في تحقيق الفوز. اقرأ أكثر ⮕

ركلة جزاء مرفوضة.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء الزمالك وإنبي بعد ربع ساعةسيط التعادل السلبي على لقاء فريق الزمالك ونظيره انبي بعد مرور ربع ساعة فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕