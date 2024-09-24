يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط فعاليات البرنامج التدريبي الرابع لتأهيل الأساتذة المتقدمين لشغل منصب (عميد كلية)

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ب جامعة أسيوط ، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ فعاليات البرنامج ال تدريب ي الرابع؛ لتأهيل ال أساتذة المتقدمين لشغل منصب ، حيث بدأت فعاليات البرنامج ال تدريب ي من يوم ٢٢ سبتمبر وتستمر حتى ٢٥ سبتمبر، تحت إشراف الدكتور جابر مجاهد مدير المركز، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات؛ والمتقدمين لشغل منصب عميد.

وأكد الدكتور المنشاوي، أهمية محاضرات البرنامج التدريبي؛ لأنها تناقش موضوعات تتعلق بتنمية وتطوير كوادر الجامعة وقياداتها، والتي تعد أهم ركائز التطوير الداعمة للجامعة، والمساندة لها؛ في الوفاء بدورها، وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، مشيداً بجهود مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، فى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم من خلال؛ عقد العديد من ورش العمل، والدورات التدريبية المتخصصة.

وألقى الدكتور محمد عبد العظيم طِلب الأستاذ بكلية التجارة، ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، محاضرة عن"التخطيط الاستراتيجي"، استعرض فيها، الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط العام، وكيفية دراسة الوضع الراهن، ومكونات الخطة الاستراتيجية، والفرق بين الرؤية، والرسالة، وبين الغايات، والأهداف الاستراتيجية، وكيفية عمل الخطة التنفيذية، ومسئولية عميد الكلية في وضع الخطة الاستراتيجية، والخطة الاستراتيجية للكلية، وعلاقتها بالخطة الاستراتيجية للجامعة.

كما ألقي عصام كمال مندوب وزارة المالية بالجامعة، محاضرة عن"مسؤلية مندوب وزارة المالية بالجامعة والجوانب المالية"، والتي تناولت: مسئولية مندوب وزارة المالية المتواجد بالوحدات الحسابية في الكليات، والإجراءات المتبعة طبقاً لمعايير وزارة المالية لبنود الصرف، ومناقشة اللائحة المالية، والقواعد المالية للوحدات ذات الطابع الخاص.

جامعة أسيوط تدريب أساتذة عميد الكلية التخطيط الاستراتيجي المالية

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