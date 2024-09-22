يواجه الوكرة الريان في الجولة الخامسة من الدوري القطري

يحل فريق الوكرة ، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري حمدي فتحي ، ضيفاً على الريان المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزجيه، في إطار مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري القطري .وتراجع الوكرة للمركز السابع بترتيب الدوري القطري حاليا برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز وحيد وخسارة، فيما يتواجد فريق الريان في المركز الخامس برصيد 6 نقاط جمعهم من فوزين وخسارتين .

وقدم الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه أوراق اعتماده مع الريان القطري بتألق لافت فى الظهور الأول، ووقع جناح منتخب مصر على انطلاقة مثالية في الدوري القطري بمساهمته في 3 أهداف خلال مباراته الأولى. إجمالا شارك حمدي فتحي مع الوكرة في 27 مباراة في جميع المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.ويقبع فريق قطر في المركز 11 وقبل الأخير في الترتيب برصيد 3 نقاط جمعهم من فوز وحيد و3 خسائر وسجل 3 أهداف وتلقى 12 هدف.ولعب أحمد عبد القادر مباراتين بقميص نادى قطر بمعدل 180 دقيقة بمختلف المسابقات سجل خلالهما هدفين.القانون يحدد ضمانات للحفاظ على حقوق العمال حال إغلاق أو إفلاس أو دمج المنشأةاليوم..

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