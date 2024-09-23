يعلن منتدى مصر للإعلام عن فتح باب التسجيل الرقمي للنسخة الثالثة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعلن منتدى مصر للإعلام عن فتح باب التسجيل الرقمي لحضور نسخته الثالثة، ويمتد التسجيل في الفترة من 23 سبتمبر الحالي حتى 15 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى تحت عنوان"يمين قليلًا.. يسار قليلًا" يومي 23 و24 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وجميع أنحاء العالم.
كما تشمل الفئة الأولى هذا العام جميع الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين بمختلف فئاتهم المهنية والتقنية. وتشمل الفئة الثانية الصحفيين والإعلاميين من غير المصريين بجميع فئاتهم المهنية والتقنية، والأكاديميين والباحثين والعاملين في مجالات الصحافة والإعلام من غير المصريين، وكذلك المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين للمؤسسات العامة غير المصرية.
منح حضور للصحفيين والإعلاميين العرب ولتيسير مشاركة حضور الصحفيين والإعلاميين من الوطن العربي، سيتم تقديم عدد من المنح للمشاركة المجانية. وتُقدم هذه المنح بناءً على معايير مهنية محددة، ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه المنح تقديم طلباتهم مع شرح الأسباب التي تدعم حصولهم على المنحة.
منتدى الإعلام مصر صحفيين التسجيل اتفاقية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
فتح باب التسجيل فى مبادرة شباب مصر الرقمية لتذويد المتدربين بمهارات العمل الحرأعلن المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن فتح باب التسجيل في 'مبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز إبداع مصر الرقمية' في برنامج i-Lance.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »