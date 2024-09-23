يعتقد ديني: لويس دياز يمكن أن يكون الرجل الرئيسي لليفربول بعد رحيل صلاح

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قال تروي ديني في مقاله بشبكة «بي بي سي» البريطانية،:" على الجانب الأيمن من الملعب بالنسبة لليفربول كان لويس دياز أفضل لاعب على أرض الملعب بفارق كبير أمام بورنموث".

ليفربول محمد صلاح لويس دياز Premier League رياضة

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