يعتقد رئيس هيئة تنفيذ Huawei أن الحظر الأمريكي يسرع نمو الشركة في مجال الرقائق

يعتقد Xu Zhijun - الرئيس الدوري لشركة Huawei أن الحظر الأمريكي الصارم يساعد الشركة في النهاية على النمو في مجال تكنولوجيا ال رقائق . تدفع مثل هذه التحديات الشركة إلى الاعتماد على الذات في مجال الذكاء الاصطناعي وقوة ال حوسبة ومجال أشباه الموصلات.

وفي معرض تسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا الرقائق، قال Xu إن استدامة الذكاء الاصطناعي تعتمد على قوة الحوسبة. في حين تعتمد كفاءة قوة الحوسبة على تقنية شرائح قوية. يقول Xu إن الولايات المتحدة لن ترفع عقوباتها على الصين وهواوي لفترة طويلة بسبب ما يسمى بالمخاوف الأمنية. ومن المؤكد أن هذا سيؤثر على تقنية تصنيع الرقائق في المنطقة لأنها مقيدة أيضًا بالقيود الصارمة.

تعرضت هواوي للعقوبات الأمريكية في عام 2019. وقد قيد الحظر الشركة المصنعة للمعدات الأصلية من الوصول إلى أدوات تصنيع الرقائق المتقدمة في السوق الأجنبية. بعد صراع دام أربع سنوات، أعادت الشركة تقديم شريحة Kirin 9000s التي طورتها بنفسها مع Mate 60 Pro.يلاحظ Xu Zhjiun أن تصنيع الرقائق المتقدمة قد يكون محدودًا في الوقت الحالي. على الرغم من أن هواوي تبذل جهودًا لبناء شرائح أكثر كفاءة مع أداء أفضل.

Huawei Xu Zhijun رقائق حظر أمريكي ذكاء اصطناعي حوسبة

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