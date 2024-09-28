يستضيف أوساسونا منافسه برشلونة مساء اليوم

ويستضيف فريق أوساسونا ،منافسه برشلونة في تمام العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب السادار الأولمبي ضمن مباريات الجولة الثامنة لمنافسات الدوري الإسباني .

نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 برينتفورد X وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2 إيفرتون X كريستال بالاس – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1 وولفرهامبتون X ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 خيتافي X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد X فالنسيا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة جنوى X يوفنتوس – الساعة 7 مساء...

أوساسونا برشلونة الدوري الإسباني مباراة كرة القدم

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