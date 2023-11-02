يخدم مليون مواطن.. بدء التشغيل التجريبي لمستشفى نجع حمادي العام| صور

جدير بالذكر أن مشروع تطوير مستشفى نجع حمادي العام على مساحة ٣٨٠٠ م٢ ، بطاقة ١٧٣ سرير ، وتتكون من طابق أرضى و٦ أدوار مكرر، ويحتوي الدور الأرضي على "الطواريء - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن"، بينما يحتوي الدور الأول علوي علي قسم الغسيل الكلوى، ويضم ٣١ ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم"٢٨ عيادة - ٢ صيدلية" وقسم المناظير.
ويحتوي الدور الثاني على قسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سريرًا ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات. ويحتوي الدور الثالث على قسم الولادة وقسم الحضانات"١١ حضانة مبتثرين - ١٤ سرير ولادة حديثة وسرير للعزل" وقسم النساء والولادة"٢ ولادة طبيعية - ١٨ سرير إقامة نساء وولادة" وسكن أطباء وقسم الصدر، ويحتوي الدور الرابع علي قسم إقامة المرضى"٥١ سرير إقامة تخصصات" و٢ قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس على قسم العمليات"٥ غرف عمليات متنوعة - ٨ أسرة إفاقة - ٢ أسرة تحضير" قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة"١١ سريرًا - سرير عزل".
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