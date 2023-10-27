يحيى موسى يشارك في أول ميدالية برونزية لفريق سيد البلد لموسم 2023

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استطاع يحيى شعبان موسى لاعب كرة الطائرة البالغ من العمر 19 وابن محافظة البحيرة وتحديدًا مركز كوم حمادة والحاصل على الثانوية التجارية من تحقيق العديد من البطولات الرياضية في مجال كرة الطائرة.

وكان قد بدأ يحيى مشواره في كرة الطائرة منذ أكثر من 10 سنوات مع نادي دلفي بالإسكندرية وظل معهم موسمين في الميني ڤولي قبل الذهاب إلى نادي الداخلية وهو في عمر الـ15 ظل لمدة 5 مواسم مع الداخلية لينتقل بعدها إلى نادي طلائع الجيش وبدأ مسيرته في رياضة الكرة الطائرة في نادي طلائع الجيش بصفوف الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول وهو في عمر الـ19 عاما وكان قد حصل على أول ميدالية برونزية كانت في بطولة القاهرة مع الـ19 سنة.

كما شارك فى الحصول على ميدالية ثالث كأس مصر موسم 2021/2022 ثم انتقل إلى المحطة الحالية وهي نادي الاتحاد السكندري ليفوز بأول ميدالية برونزية تدخل فريق سيد البلد موسم 2022/2023.

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