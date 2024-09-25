يحيى مهرجان الشيخ زايد بفعاليات فنية وثقافية غنية

تقى عادليلتقي الفنان ماجد المهندس رواد مهرجان الشيخ زايد ، الذي يضم عددا من الأنشطة الترفيهية والفنية مع نجوم الأغنية الخليجية والعربية يقام حفل ماجد المهندس في 16 نوفمبر بالعاصمة أبو ظبي ، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.يقام المهرجان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة"حفظه الله"

وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. تشهد فعاليات المهرجان هذا العام آلاف اللوحات الجديدة بالغة الثراء والتنوع للعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية والثقافية التي تجمع الأسر والأفراد وتجمع المواطنين والوافدين والسياح عبر أجواء من التلاقي والمتعة والمرح في مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات.جاءت تسمية المهرجان تيمناً باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون الحدث منارة مهمة لإطلاع الزائرين المهتمين على إرث مؤسس الدولة.

مهرجان الشيخ زايد ماجد المهندس أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة التراث العربي

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