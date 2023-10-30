يتجاهلها كثيرون.. علامة تحدث في الليل تكشف عن مرض السكري

كتبت- أسماء مرسي: مرض السكري أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا، ويصيب كثيراً من الأشخاص حول العالم. ويمكن أن يسبب عديد من المضاعفات الصحية، إذا ترك دون علاج. وحذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، من أن الأعراض تكون خفية، ما يشير إلى أن كثيرين يصابون به دون ملاحظة ذلك، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية. ومن العلامات الأكثر شيوعا كثرة التبول خاصة بين المساء والصباح.

وتابعت: "يتسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم في إفراز الجسم للجلوكوز الزائد عن طريق البول، وفي هذه الحالة، يظهر مزيد من السكر في البول، ومن ثم، ينتج كميات إضافية من البول". وأضافت، تشمل الأعراض الأخرى لمرض السكري: العطش المستمر. التعب. فقدان الوزن غير المبرر. عدم وضوح الرؤية. بطء التئام الجروح. الحكة التناسلية المتكررة أو مرض القلاع. اقرأ أيضًا: تظهر في الحمام..

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