يبدأ الاحتلال الإسرائيلي بناء مصعد كهربائي لسهولة اقتحامات المسجد الأقصى

بعد انتشاره.. ماذا نعرف عن أعراض متحور كورونا الجديد إكس إي سي؟‬بعد انتشار متحور XEC.. هل تحمي لقاحات كورونا من متحورات الفيروس الجديدة؟‬مصدر لـ«الشروق»: إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية نهاية الأسبوعالحالة الصحية في أسوان .. انتشار النزلات المعوية والحكومة تكثف البحث عن الأسبابفي خطوة خطيرة، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الأحد، بوضع أساسات لبناء مصعد كهربائي على مسافة 200 متر مربع من حائط البراق باتجاه ال مسجد الأقصى ، لتسهيل اقتحامات المستعمرين.

ونُفذ المشروع التهويدي في الحرم الإبراهيمي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، يشمل حديقة توراتية وتركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيكل لتمويله. بدوره، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية في القدس الكاتب راسم عبيدات، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الهجمة المستعرة على المسجد الأقصى الذي قد تشتد بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير لتغيير الواقع الديني، والتاريخي، والقانوني تجاه إيجاد حياة يهودية، خاصة بعد تهديداته بإقامة كنيس في ساحات المسجد، لنزع القدسية الإسلامية الخالصة عن المسجد، كمرحلة أولى لأن يصبح هناك شراكة في المكان.

مسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي تهويد مصعد كهربائي اقتحامات

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