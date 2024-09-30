يبدأ غدا الثلاثاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

يبدأ غدا الثلاثاء دور الانعقاد الخامس ل مجلس النواب ، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أول أمس السبت، وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.

وتشهد الجلسة الافتتاحية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.ويحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من الأعضاء.

بينما يشهد مجلس النواب، بعد غد الأربعاء عقد 3 جلسات عامة، تبدأ الجلسة الأولى بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية. وفي الجلسة الثانية يعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.نائب: القيادة السياسية تدرك أهمية إشراك الحوار الوطني في مناقشة قضايا الأمن القومينائب: القيادة السياسية تدرك أهمية إشراك الحوار الوطني في مناقشة قضايا الأمن القوميبرلماني: إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية تساهم في تشجيع منظومة العمرانفي واقعة السحر.. مؤمن زكريا في نيابة الخليفة..

مجلس النواب دور انعقاد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشكيل اللجان النوعية

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