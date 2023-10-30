ياسمين صبري تلتقي نانسي عجرم في افتتاح موسم الرياض (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر: التقت الفنانة ياسمين صبري بالمطربة اللبنانية نانسي عجرم، خلال حفل افتتاح موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. وخطفت ياسمين، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة ظهرت بها في الحفل، وحرصت على الجلوس بجوار نانسي عجرم لمشاهدة مباراة المصارعة بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي، حول "شرق" و"فاروق" اللذين يتعرضان لأزمة ليلة زفافهما، ويضطران اللجوء إلى خبير في العلاقات العاطفية، والذي يجري لهما تجربة حديثة، عن طريق الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل. ومن المقرر أن يفتتح المطرب عبد المجيد عبد الله، الحفلات الغنائية بموسم الرياض يوم 2 نوفمبر المقبل في "بوليفارد وورلد"، بعدما قدم الأغنية الرسمية للموسم، والتي جاءت باسم "غنِّي يا دنيا بتوقيت الرياض".

نانسي عجرم تخطف الأنظار برفقة كريستيانو رونالدو وجورجيناظهرت النجمة نانسي عجرم برفقه النجم العالمي كريستيانو رونالدو وحبيبته جورجينا رودريغيز في حفل افتتاح موسم الرياض. كشف جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة اقرأ أكثر ⮕

موسم الرياض يجمع بين نانسي عجرم وكريستيانو رونالدو في أحدث ظهور لهماظهرت النجمة نانسي عجرم برفقة لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو وصديقته چورچينا، في كواليس مباراة الملاكمة 'معركة الأشرس' والتي تقام ضمن فعاليات 'موسم الرياض' ومن بعد ظهورهما سويًا تصدرت النجمة نانسي عجرم التريند. اقرأ أكثر ⮕

وسط حضور نجوم الفن.. افتتاح حفل موسم الرياضوسط حضور نجوم الفن افتتاح حفل موسم الرياض | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وسط حضور نجوم الفن.. افتتاح حفل موسم الرياضوسط حضور نجوم الفن افتتاح حفل موسم الرياض | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

ملاكم بريطاني يهدي إيمينيم ساعة مميزة في عشاء موسم الرياضهدى الملاكم البريطاني من أصل باكستاني، أمير خان، أسطورة الراب الشهير إيمينيم ساعة مميزة في حفل عشاء خاص على هامش انطلاق فعاليات وحفل افتتاح موسم الرياض اقرأ أكثر ⮕

بليزر وهوت شورت.. إطلالة نانسي عجرم بحفل افتتاح موسم الرياضحرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على حضور حفل عشاء افتتاح موسم الرياض، تلبية لدعوة من المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه. حفل عشاء افتتاح موسم الرياض اقرأ أكثر ⮕