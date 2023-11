ويجز: اللي بيحصل في غزة معمول حسابه ومتخططله والناس دي عارفة هي بتعمل إيه

وتابع مغني الراب حديثه، قائلًا: 'نفس الحاجة أنت بتخاف من الناس المختلفة عنك وبتخاف من أشكال الحياة اللي ممكن متبقاش واخدة نفس الشكل بتاعك، يعني الاستخبارات الأمريكية مش عارفة وأنا اللي عارف اللي بيحصل في غزة؟ لأ هما مليون في المية عارفين اللي بيحصل في غزة'.معمول حسابه ومعموله خطة والناس دي عارفة كويس هي بتعمل إيه، أنا دوري كبني آدم إيه؟ أنا دوري إني أوصل صوتي واتكلم وأقول على فكرة إحنا مش مغيبين علشان حاجة زي دي تعدي علينا يعني'.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BALADTV: حنان مطاوع عن أحداث غزة: الواحد حاسس بالقهر والعجز قدام اللي بيحصل لإخواتنا وأهالينا في فلسطينتحدثت النجمة حنان مطاوع عن استياءها الشديد لما يجرى حاليًا في قطاع غزة من عدوان على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: جميلة إسماعيل من سيناء: 'كنا نتمنى هذه الزيارة منذ سنوات'عبرت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، عن سعادتها بزيارة سيناء، مضيفة: 'أول زيارة ليا من سنوات طويلة..هي دي سيناء اللى نعرفها وبقالنا سنين كنا نتمنى نرجع تاني نزورها'.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: متحدث الصحة بغزة: استشهاد 2300 امرأة و3500 طفل حتى الآنقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مصر هي الحاضنة الأساسية للشعب الفلسطيني، ونناشدها بالضغط على إسرائيل في إدخال المساعدات إلى غزة.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: جميلة إسماعيل من أرض الفيروز: هي دي سيناء اللي نعرفهارئيس الوزراء ووفد من الشخصيات العامة يزورون سيناء

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: إيه نسيتي اللي عملناه في العربية | فضيحة تهاني في المحكمةتهاني فتاة بالغة من العمر 27 سنة تقدمت بدعوى خلع من زوجها في محكمة الأسرة بمصر الجديدة بعد زواج ثلاث سنوات ومن قبلها فترة خطوبة 6 أشهر وارتباط عاطفي عام ونصف العام

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

BALADTV: عبد الرحيم كمال عن أحداث غزة: أسماء أماكن المعارك آيات في الكتب المقدسةعلق الكاتب عبد الرحيم كمال على أحداث غزة وفلسطين، من خلال حسابه الرسمي بموقع فيس بوك.

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕