وليد عبد المقصود وكيلا لوزارة الصحة والسكان ببورسعيد

وتضمن قرار وزير الصحة والسكان رقم 418 لسنة 2023، يكلف الدكتور وليد فتحي عبد المقصود إسماعيل كبير أخصائيين طب بشري بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بتسيير أعمال المديرية ببورسعيد وذلك لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

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بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023 headtopics.com

تفعيل العيادات المسائية التخصصية ووحدات الرعاية الأولية بالقليوبيةعقد الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعاً تنظيمياً، بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية اقرأ أكثر ⮕

«الصحة» تحدد الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسميةحددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي اقرأ أكثر ⮕

وزير الصحة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي في مصر لبحث التعاون بالملف الطبياستقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، السيد كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الصحة والسكان، بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة. اقرأ أكثر ⮕

بسبب أحداث غزة.. الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لدعم مستشفيات شمال سيناءاستقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الصحة والسكان، بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة. اقرأ أكثر ⮕

دعم مستشفيات شمال سيناء.. تنسيق مصري مع الاتحاد الأوروبي بشأن الأحداث في غزةاستقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، السيد كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الصحة والسكان، بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة. اقرأ أكثر ⮕

الصحة توجه حزمة تنبيهات للمواطنين عند وقوع الحوادث.. تفاصيلوجهت وزارة الصحة والسكان حزمة من التوجيهات والتنبيهات للجمهور تنبيهات أثناء الحوادث وقالت وزارة الصحة والسكان إن التجمهر حول الحادث لمشاهدة أو تصوير اقرأ أكثر ⮕