ولاء غريب: فنانة يدوية تنجح في عالم الكروشية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق فنانة غير تقليدية، سعت إلي التميز والإبتكار، وأبدعت في شغل الهاند ميد، هي"ولاء غريب"، التي صنعت لنفسها أسما في عالم الهاند ميد وصناعة منتجات الشنط الكروشية، والقبعات.

وتتابع أنها استطاعت تحدى الصعاب لتحقق حلمها، وبدأت رحلتها مع الهاند ميد بصناعة اامشغولات، ومع مرور الوقت ،ونالت منتجاتها إعجاب الأقارب والأصدقاء، مما شجعها على بدء مشروع صغير ،تقوم بتسويقة من خلال الإنترنت.وتضيف “غريب" أنها حرصت علي صناعة وتنفيذ منتجات يدوية بأشكال مميز وتميزت فى الكروشيه ومن خلال الإنترنت والتسويق الالكترونى و تطورت هوايتها لمشروع صغير .

هندميد كروشيه منتجات مرأة تسويق إلكترونى

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