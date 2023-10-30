وكيل فتوح يفاجئ الزمالك بتصريحات عن عرض الأهلي والخليج للاعب

واكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي اف ام أن وكيل فتوح صرح ان هناك عروض عديدة للاعب ويجب دراستها خاصه وان اللاعب لم يتلق مستحقات سابقة له من الزمالك.

تشكيل خاطئ |تعليق صادم من شوبير على أداء الأهلي أمام صن داونز قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور هجوم عنيف من شوبير على حكم مباراة الأهلي وصن داونز.. تفاصيل واضاف شبانة أن اللاعب يرغب في التجديد للزمالك ولكن بشرط الموافقه علي طلباته المادية مشددا أن وكيل اللاعب يحاول الضغط علي مجلس إدارة الزمالك بتلك التصريحات

وكيل فتوح: رغبة اللاعب الزمالك أولا وثانيا وثالثا.. ولكنتحدث سمير صلاح، وكيل اللاعب أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الزمالك، عن تطورات ملف تجديد عقد اللاعب مع الأبيض. اقرأ أكثر ⮕

وكيل فتوح: لدينا 4 عروض من أندية مصرية..ولكن رغبتنا الزمالكأكد سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك، عن رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق وتجديد عقده. اقرأ أكثر ⮕

وكيل أحمد فتوح: اللاعب تلقى 5 عروض ورغبته التجديد للزمالكأكد سمير صلاح وكيل أحمد فتوح، لاعب نادى الزمالك، اقتراب اللاعب من التجديد للزمالك بنسبة 50%، موضحا أن اللاعب ينتظر تحديد جلسة مع مجلس الزمالك الجديد. اقرأ أكثر ⮕

وكيل أحمد فتوح: اللاعب تلقى 4 عروض من الدورى المصرى ولكن رغبته التجديد للزمالككشف سمير صلاح وكيل اللاعب أحمد فتوح اقتراب اللاعب من التجديد للزمالك بنسبة 50%، موضحا أن اللاعب ينتظر تحديد جلسة مع مجلس الزمالك الجديد.. اقرأ أكثر ⮕

خال فتوح: لدينا 3 عروض لن ننظر إليها إلا في هذه الحالةقال سمير صلاح خال أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك إن اللاعب لديه 3 عروض أخرى محلية بخلاف عرض القلعة البيضاء. اقرأ أكثر ⮕

القيعي يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم محمد صلاح قبل انضمامه لبازل السويسريعلق عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على إمكانية انضمام أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. اقرأ أكثر ⮕