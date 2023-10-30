وكيل تموين الأقصر يقود جولات لمتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

مكثفة فى المدن المختلفة، لمتابعة تطبيق مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار للسلع الغذائية الأساسية فى المحلات المعارض والسوبر ماركت المشاركة فى المبادرة، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرصد تطبيق المبادرة حول المحافظة لخدمة الأهالى.

ومن جانبه تفقد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، فى جولة على المحلات والسلاسل التجارية وذلك للإطمئنان على توافر السلع وتخفيض الأسعار، مؤكداً على كافة أصحاب المحلات بضرورة مواصلة الحملة وتوفير السلع الأساسية لجميع المواطنين بالأسعار المحددة والتخفيضات اللازمة لدعم الأهالى فى تلك الفترة برعاية مجلس الوزراء والقيادة السياسية.

وأكد وكيل تموين الأقصر، على إنه يتم عرض السلع الغذائية وبيعها بتخفيضات تتراوح بين 15% حتى 25%، وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة 7 مجموعات سلعية أساسية وهي السكر والأرز والفول والعدس والجبن والمكرونة وزيت الطعام، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، والزيت العبوة اللتر بين 40 و45 جنيها. المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة. headtopics.com

وتقوم المديرية بتشديد إحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة، والتأكد من صلاحيتها حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة، وجاري المتابعة اليومية والمستمرة، كما تم التنبيه على كبار التجار بتخفيض أسعار السلع التي يسلمونها إلى تجار التجزئة وإعطائهم فواتير دالة على ذلك لضمان انخفاض الأسعار على مستوى كافة المتاجر والمحلات على مستوى المحافظة.

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