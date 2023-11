وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية: ما يحدث في غزة لا يمكن أن يستمر

أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، أن الفشل في التحرك الآن بشأن الأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة- التي وصفها بالأزمة العالمية- ستكون له عواقب تتجاوز المنطقة بكثير. وقال في بيان صدر عنه، إن ، مضيفا أن النساء والأطفال والرجال في غزة يتعرضون للتجويع والصدمة والقصف حتى الموت.

وأوضح غريفيثس أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين تمثل أحدث الفظائع التي تصيب سكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مشددا على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. ودعا إلى ضمان توفير الضروريات الحيوية اللازمة لغزة، بما في ذلك الوقود، بشكل آمن وفوري وعلى نطاق واسع، مشيرا إلى أن عبور أكثر من مائتي شاحنة إلى غزة حتى الآن بعد مفاوضات مضنية غير كافي على الإطلاق

