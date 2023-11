وكيل 'المعلمين': النقابة لم ينضم لها عضو جديد واحد منذ 15 عاما

للأعضاء المستحقين، مشيرا إلى أنه سيتم صرف المعاشات للورثة فور توفير الموارد اللازمة للدفعة، مؤكدا أن النقابة تبذل جهودا كبيرة لتوفير المعاشات كل 3 أشهر، رغم الزيادة المستمرة فى أعداد أصحاب المعاشات بالنقابة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: بعد 146 عاما.. اليوم موسكو تشعر بالدفئ بدرجة حرارة 13يحل شهر نوفمبر على موسكو بالدفئ والخير بهم، حيث أنه وصل بدرجة حرارة 13، وهي درجة لم تصل لها هذه الدولة منذ 146 عاما، وتم وصف اليوم بالأكثر دفئا.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: مؤسسة أبو العينين توزع معاشات مرضى الأورام| صوروزعت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، اليوم الأربعاء، معاشات مرضى الأورام، وهو ما تقوم به المؤسسة منذ أكثر من 40 عاما.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: نقيب المعلمين: صرف معاشات أكتوبر للأعضاء.. والورثة فور توفير المواردقال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة صرفت دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء المستحقين، مشيرا إلى أنه سيتم صرف المعاشات للورثة فور توفير الموارد اللازمة للدفعة،

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: رئيس جهاز تعمير سيناء: التنمية التي شهدتها أرض الفيروز لم تحدث منذ 30 عاماقال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن ما تم في 9 سنوات داخل سيناء لم يحدث منذ أكثر من 30 عاما، من تطوير وتنمية وما إلى ذلك، إذ أن القيادة السياسية وضعت على عاتقها تنمية سيناء، كبعد من الأمن القومي وملأ الفراغ الجغرافي حتى لا يحدث في سيناء ما يحدث في مناطق أخرى.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: إكسترا نيوز: مستشفى العريش العام يستقبل 15 مصابا فلسطينيا بينهم 5 سيدات و4 أطفالأكدت قناة اكسترا نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مستشفى العريش العام يستقبل 15 حالة من الجرحى الفلسطينيين بينهم 5 سيدات و4 أطفال حتى الآن.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: رئيس اتحاد الكرة يجتمع بجهاز منتخب الشباب.. وانضمام عضو جديدرئيس اتحاد الكرة يجتمع بجهاز منتخب الشباب وانضمام عضو جديد | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕