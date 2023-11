وقف صرف معاشها منذ 7 أشهر.. أكبر معمرة في الفيوم تستغيث برئيس الوزراء

وبالرغم من قيام أسرة السيدة العجوز المريضة، بتحديث البيانات المطلوبه منها من قبل المسئولين عن مكتب التامينات الإجتماعية الكائن بعمارة العرايس شارع أمين سامى المتفرع من ش القصر العينى، وقيام أحدى موظفات المكتب بالاتصال تليفونيا بالسيدة صاحبة المعاش للتاكد من انها على قيد الحياة، إلا أن المسئولين بالمكتب الذى يرأسه عدلى فرج، لم يرسلوا مستحقات السيدة العجوز المتاخرة والمستحقة منذ شهر مايو الماضى بمعدل 7 أشهر مستحقات معاش .

وتعيش السيدة المريضة على فراش المرض لا تجد أى مبالغ لشراء الأدوية حيث إنها مريضة بأمراض مزمنة وتقيم فى شقة سكنية مؤجرة، معرضة للطرد لعدم سداد الإيجار منذ 7 أشهر، بالإضافة إلى أنها لا تجد أى أموال لشراء طعامها اليومى، والملف التأمينى الخاص السيدة الارملة العجوز يحمل رقم 1212/90.

وتستغيث السيدة المسنه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالتحقيق فى هذه الواقعة، وسرعة صرف معاش اكبر معمرة بالفيوم المتوقف من شهر مايو 2023 وحتى تاريخه .

