وقف العدوان على غزة.. هل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزمة؟

وكالات:تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة" بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس في غزة.وطالب القرار بتوفير الإمدادات والخدمات "المستمرة والكافية ودون عوائق" للمدنيين المحاصرين داخل القطاع، حيث تشير التقارير الإخبارية إلى أن إسرائيل قامت بتوسيع العمليات البرية وحملة القصف المكثفة.

وشكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته لجانب الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية لا زالت تحظى بمكانة عالية لدى دول العالم. تصعيد مرتقب أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بشكل كامل.وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن قرارات الجمعية العامة تفتقر إلى الشرعية الدولية.يأتي ذلك في ظل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن عملية برية في قطاع غزة، الليلة.

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