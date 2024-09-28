وفد شعبى من أبناء بورسعيد يزور مقر اتحاد القبائل والعائلات المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل مقر اتحاد القبائل والعائلات المصرية ، أمس السبت، وفدا شعبيا من أبناء محافظة بورسعيد أبناء المدينة الباسلة في ضوء حرص اتحاد القبائل والعائلات المصرية بالاجتماع مع أبناء الوطن.

جاء ذلك بحضور رموز وقيادات شعبية، وتم طرح رؤية الاتحاد وتم مناقشتها وكيفية العمل في المرحلة القادمة والاهتمام بالمشاكل الموجودة داخل المحافظة والعمل على وجود حلولًا لها. وطالب الحضور بنقل مباريات الفريق المصري لكرة القدم من ملعب الإسكندرية إلى إحدى محافظات مدن القناة، حيث أن الأمر مكلف ماليًا ويشكل عبئًا كبيرا على الفريق من مجهود وعدم القدرة على المنافسة وتحسين مستوى الفريق في الترتيب الدوري والحصول على بطولات وقلة الحضور من أبناء المحافظة ومساندته مؤازرة فريقهم في المباريات لبعد المسافة بين بورسعيد والإسكندرية من ناحية وبين بورسعيد وباقي المحافظات الأخرى التي سيجري فيها أداء مباراة لفريق المصري تحتم على مشجعيه الانتقال إلى أي مكان وراء فريقه خاصة البعد الجغرفي...

وأكد أحمد رسلان النائب الأول لرئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية بمتابعة طلب أهل بورسعيد مع رفع مذكره لرئيس الاتحاد لتبني طلب شعب بورسعيد الباسل.

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