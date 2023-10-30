وفد حـ.مـ.اس في موسكو .. روسيا توجه صفعة لإسـ.رائـيـل تصيب جنونها

وهذا الإجراء الذي أثار ردود فعل عنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن جميع أنحاء العالم، يأتي في سياق زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو، وفي هذا التقرير، سنتناول تفصيليًا هذا الأمر ونسلط الضوء على الأحداث المهمة المرتبطة به.

يوم الخميس الماضي وصل عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إلى موسكو على رأس وفد قيادي من حماس، و التقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وذلك في تجاهل واضح من روسيا لدعوات تل أبيب بطرد وفد حماس من موسكو.

و أكدت الخارجية الروسية وصول الوفد إلى موسكو، وقالت حسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية، إن أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، موجود في موسكو.. وجرت اتصالات معه استمرارا للخط الروسي للإفراج الفوري عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة، كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بضمان إجلاء المواطنين الروس والأجانب الآخرين من غزة”. headtopics.com

كما تم التأكيد على موقف روسيا الثابت المؤيد لتنفيذ قرارات المجتمع الدولي المعروفة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل" ..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو .

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