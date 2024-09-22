وفاة طفل عمره 10 سنوات بسبب التهابات شديدة نتيجة جرح بسيط في مباراة كرة السلة

الإنتان .. توفى صبي في العاشرة من عمره بسبب رد فعل من جسمعه على جرح بسيط أصيب به خلال ممارسته لعبة كرة السلة .
وفي وقت لاحق من تلك الليلة، استيقظ وهو يعاني من آلام شديدة في ساقه، وبحلول الصباح، ارتفعت درجة حرارته إلى 40 درجة، وبعد أربعة أيام، توفي الصبي بسبب الإنتان ، وهو رد فعل مفرط مميت من الجهاز المناعي تجاه عدوى تتسبب في مهاجمة الجسم للأنسجة والأعضاء السليمة . عمل آل ستونتون مع المشرعين على إصدار أول تشريع على مستوى البلاد لرصد الإنتان في وقت مبكر حتى لا"يضطر أي شخص آخر إلى المرور" بهذا العرض المدمر، الذي يقتل الأميركيين أكثر من السكتات الدماغية ومرض الزهايمر والسكري .
انتان كرة السلة وفاة طفل رد فعل من جسمه جرح بسيط
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
وزارة الصحة تغلق مستشفى تبارك بالقاهرة الجديدة لحين الانتهاء من التحقيقات فى وفاة طفلأعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق مستشفى تبارك بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لحين الانتهاء من التحقيقات فى وفاة طفل عمره 5 سنوات.
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »