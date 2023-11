وعد بلفور.. ماذا قال البابا شنودة الثالث عن ادعاء الاحتلال الإسرائيلى؟

وأدان البابا شنودة الثالث اعتداءات اليهود على أرض فلسطين، وقال: لا نقبل فلسطين إلا أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة تحكم نفسها بنفسها وكل ما فكرنا فيه أثناء اتفاقية غزة وأريحا أن هذه مجرد خطوة أولى تعقبها خطوات، ولكننا لم نجد هذه الخطوات بل وجدنا تنكرا للاتفاقيات السابقة، فالسلام الحقيقى يعطى لكل ذى حق حقه ونحن كرجال دين نطالب بحق وكرجال دين نطالب بالعدل.

