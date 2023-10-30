وظائف شاغرة في «صحة القليوبية».. المهام والشروط والمستندات المطلوبة

10:34 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023أعلنت مديرية الشؤون الصحية في القليوبية، برئاسة الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة بديوان عام المديرية في إدارتي الملاريا والشؤون القانونية، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء حتى 14 نوفمبر المقبل، ولمدة 15 يوما. في القليوبية، أن الوظائف الجديدة بالمديرية متاحة لوظيفتي مدير إدارة الملاريا، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالمديرية. في المتقدم للوظائف، وهي: - الإلمام بمسؤوليات ومهام الإدارة طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي ولديه الخبرة في المجال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الطلبات تقدم إلى مكتب مدير إدارة الموارد البشرية بديوان المديرية خلال 15 يوما، اعتبارا من غد الثلاثاء 31 اكتوبر الجاري، حتى الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر المقبل. وأضاف وكيل الوزارة، أن اليوم الاثنين هو آخر أيام تلقي طلبات شغل وظيفة مدير إدارة صحية، والتي تم الإعلان عنها منذ عدة أيام، مشيرا إلى أن شروط التقديم هي: - الإلمام بمسؤوليات ومهام الإدارة طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي ولديه الخبرة في المجال. - أن يكون من العاملين التابعين لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية.وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المستندات المطلوبة لشغل وظيفة مدير إدارة صحية هي: - بيان موضحا به جهة عمله الأصلية.- خطاب معتمد ومختوم يفيد بأنه غير محال للمحاكمة التأديبية.

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