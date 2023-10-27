وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن وظائف خالية، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة وعدد من الوزارات الأخرى، عن توافر فرص وظائف جديدة للخريجين في مختلف أنحاء المحافظات.الجيزة والقاهرة والدقهلية والقليوبية والشرقية بالوجه البحري، وأسوان وسوهاج وأسيوط وقنا بالوجه القبلي.

ويصل عدد فرص العمل بهذه المحافظات 6361 وظيفة خالية في 45 مؤسسة، خاصة للشباب من الجنسين للمؤهلات العليا والمتوسطة بخبرة ودون ورواتب، حتى 45 ألف جنيه. وتوفر هذه الوظائف تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ووسائل انتقال من وإلى العمل وإقامة للمغتربين، من المحافظات الأخرى.

https://www.youtube.com/watch?v=cjxQp4J8Hs8ومن هذه الوظائف شركة تطلب سائقي ملاكي خبرة 4 سنوات راتب يبدأ من 15 ألف جنيه، مؤهلات متوسطة وعليا وتوفير تأمين اجتماعي، وتأمين طبي خاص بالشركة. وتطلب شركة أخرى أفراد أمن جميع المؤهلات سن من 20 حتى 50 عاما، مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي وبوليصة تأمين، ويحدد الراتب وفقا للموقع، مع توفير مواصلات وإقامة للمغتربين، فترة العمل 12 ساعة. headtopics.com

كما تطلب شركة تأمين مديري فرع سن يبدأ من 22 حتى 35 عاما خبرة 3 سنوات مع توفير إقامة للمغتربين راتب يبدأ من 8 آلاف جنيه.

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