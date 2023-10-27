وضع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة ضمن اختصاصات المجلس القومى الجديد

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم تقرير اللجنة المشتركة منوالأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة.- تقرير الاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.

الأحد.. مجلس النواب يناقش قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةالأحد مجلس النواب يناقش قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

5 قوانين على مائدة النواب لدعم الصادرات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. المجلس يبحث إعادة تنظيم القومى للطفولة لضمان استقلاليته.. ويناقش قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات لتوسيع قاعدة المصدرينيناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، يومى الأحد والإثنين، 5 مشروات قوانين جديدة تهدف الى دعم الصادرات والاستثمار وإعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة، بما يضمن استقلاله. اقرأ أكثر ⮕

التفاصيل الكاملة لمشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومةيناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد غد الأحد، مشروعي القانونين المقدمين من النائبين عبدالهادي القصبي، وأمل اقرأ أكثر ⮕

استخراج 200 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرى الزقازيقيواصل فرع المجلس القومى للمراة بالشرقية برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان للسيدات والفتيات المستحقات بكافة قرى المحافظة. اقرأ أكثر ⮕

خطة عمل دور الانعقاد الرابع على طاولة 'دفاع النواب' الأسبوع القادمتواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضي، خلال اجتماعاتها الأسبوع القادم، وضع خطة عملها لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، في إطار الاختصاصات التي أقرتها اللائحة الداخلية. اقرأ أكثر ⮕

تشغيل موقف ناهيا الجديد أسفل محور كمال عامر لضبط منظومة السرفيس.. يقام على مساحة 3400م2 ويستوعب 100 سيارة.. ويضم ساحات انتظار ومنطقة تجارية.. ويسهل حركة تنقل مواطنى بولاق الدكرور والعجوزةضمن خطة تطوير وتحديث منظومة المواقف وتقنين أوضاعها والحد من ظاهرة التحميل من خارج الموقف، قامت محافظة الجيزة بتشغيل موقف ناهيا ترعة الزمر الجديد. اقرأ أكثر ⮕