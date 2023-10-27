وضع قدم مصطفى شلبي في جبيرة بعد إصابته أمام إنبي

وأوضح المصدر أن الجهاز الطبي فضل وضع قدم مصطفى شلبي في جبيرة طبية انتظارا لنتيجة الفحوصات الطبية التي تعرض لها.

للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في حين رفع الفريق البترولي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

مدرب إنبي: تمسكنا بمبادئنا كان سر الفوز على الزمالككشف تامر مصطفى، مدرب إنبي، سر تفوقه في مباراة اليوم الجمعة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

تشكيل هجومي لإنبي أمام الزمالك - بوابة الشروقأعلن تامر مصطفى، مدرب فريق إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

دوري Nile.. موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 والقناة الناقلةيستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو ا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى الليلة بعد الفوز العريض على سموحة في اللقاء الذى أقيم مساء السبت باستاد القاهرة الدولى اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية وزيزو الأغلى.. انفو جرافيستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو ا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى الليلة بعد الفوز العريض على سموحة في اللقاء الذى أقيم مساء السبت اقرأ أكثر ⮕

إصابة محمد مخلوف بتمزق فى العضلة الضامة ويغيب أسبوعين عن الإسماعيليأجرى محمد مخلوف لاعب وسط نادى الإسماعيلى، أشعة لمعرفة مدى إصابته والمدة التي يغيبها بعد الإصابة التي لحقت به أمام فاركو فى الجولة الماضية ولم يستطع إكمال المباراة بسببها. اقرأ أكثر ⮕

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوريحقق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، فوزًا مستحقًا على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل اقرأ أكثر ⮕