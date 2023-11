وصول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري. وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى. وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.ماذا حدث بين كولر ولاعبي الأهلي بعد وداع الدوري الإفريقي

YOUM7: إكسترا نيوز: وصول دفعة جديدة من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفحأفادت قناة اكسترا نيوز فى خبر عاجل، بوصول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح.

وصلت دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.

