وصل جثمان زوجة الفنان إسماعيل فرغلى إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييعه

وصل جثمان زوجة الفنان إسماعيل فرغلى إلى مسجد الشرطة ب الشيخ زايد ، لأداء صلاة الجنازة عليه و تشييع ه لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

عمرو الليثي أنني ذهبت إلى دكتور كبير وبعد اجراء الفحوصات أكد لى علي أهمية إجراء العملية ولكن قال لي بعد أن تنتهي من تصوير دورك سيتم عمل العملية، ووقتها قلت الحمد لله وأكدت علي زوجتي أن لا احد يعرف ذلك، وقال: "مش عايز حد يجيلي وسيبيني مع اللي خالقني، والحمد لله ربنا اكرمني وانقذني وبصلي وبشكر ربنا".

إسماعيل فرغلى الشيخ زايد تشييع زوجة سرطان

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